Ungewöhnlicher Vorschlag zum Kohleausstieg 2030 RWE will 55 Milliarden grün investieren

Lange Zeit krisen­geplagt, schwimmt der RWE-Konzern nun in Milliarden. Jetzt will er das Geld nutzen, um den Ausbau der Ökostromerzeugung weltweit voranzutreiben. „In den Jahren bis 2030 wollen wir weltweit 55 Milliarden Euro in erneuerbare Energien, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren“, kündigte Vorstandschef Markus Krebber am Dienstag beim Kapitalmarkttag in London an. „Wir wachsen nachhaltig und steigern unser Ergebnis, während wir unser Portfolio noch schneller dekarbonisieren.“