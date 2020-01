RWE widerspricht Wirtschaftsminister : Als erstes wird ein Kraftwerk in Niederaußem abgeschaltet

Als erstes wird ein Kraftwerk in Niederaußem abgeschaltet

Am Standorte Niederaußem soll der Block D noch 2020 geschlossen werden. Foto: dpa/Federico Gambarini

Der Kohleausstieg sorgt für neuen Wirbel. Das Bundeswirtschaftsministerium veröffentlicht eine Stilllegungsliste. Die ist aber falsch, sagt RWE. Klar ist: Beschäftigte sollen maximal fünf Jahre Anpassungsgeld erhalten.

Für das rheinische Revier gibt es endlich Klarheit zum Kohleausstieg: Als erstes soll der Kraftwerksblock Niederaußem D (300 Megawatt) abgeschaltet werden – und zwar zum Ende diesen Jahres. Bis Ende 2022 folgen ein weiterer Block in Niederaußem und Weisweiler (insgesamt 600 Megawatt), vier in Neurath (insgesamt 1800 Megawatt) sowie die Anlage in Frechen (120 Megawatt). Das geht aus dem Gesetzentwurf hervor, den das Bundeswirtschaftsministerium auf Basis der Bund-Länder-Vereinbarungen formuliert hat.