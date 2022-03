Konzern warnt vor Importstopp für Gas : RWE will Kohlekraftwerke länger laufen lassen

Essen Bei einem Importstopp für Gas sei die Wärmeversorgung der Haushalte gefährdet, mahnt RWE-Chef Markus Krebber. Zur Sicherung der Versorgung will RWE Kohlekraftwerke länger laufen lassen und bietet dem Bund 3,5 Gigawatt an. Die Tagebau-Planung ändert das nicht, der Hambacher Forst bleibt stehen.

Und im nächsten Winter? „Das ist immer eine Frage, welche Einschränkungen man bereit ist, in Kauf zu nehmen“, sagte Krebber. Die EU will sich weit vor 2030 von russischen Lieferungen unabhängig machen. „Bei Kohle und Öl wird das schneller gehen, bei Pipeline-gebundenem Gas ist das schwieriger“, so Krebber. Dies hänge auch davon ab, wie schnell die LNG-Terminals entstünden und ob die Niederlande ein großes Gasfeld vor der Küste erschließen würden, was Niedersachsen derzeit noch blockiere.

Um die Versorgung zu sichern, bietet der Konzern der Bundesregierung an, seine Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Insgesamt prüft RWE Kapazitäten von 3,5 Gigawatt, die bereits vom Netz genommen wurden oder zur Stilllegung anstehen. Bei der Braunkohle sind das der gerade stillgelegte 300-Megawatt-Block in Neurath sowie Kraftwerke, die in diesem Jahr vom Netz gehen sollen (1500 Megawatt, MW) oder die in der „Sicherheitsbereitschaft“ sind (900 MW). Bei der Steinkohle geht es um das stillgelegte Kraftwerk Westfalen (800 MW). „Es ist an der Bundesregierung, zu entscheiden, ob diese Blöcke temporär genutzt werden müssen und in welchem Umfang sie etwa zur Reduktion des Gasverbrauchs eingesetzt werden sollen“, sagte Krebber. Der Hambacher Forst kann dennoch stehen bleiben: „An der Tagebau-Planung ändert sich damit nichts, es geht um eine vorübergehende Unterstützung der Regierung“, versicherte der Konzern-Chef. Auch am Kohleausstiegspfad änder sich nichts: „Es ist keine Rolle rückwärts, sondern allenfalls ein Schritt zur Seite für eine begrenzte Zeit.“ Man werde allerdings prüfen, welche Mitarbeiter nun weiter beschäftigt werden, ergänzte Seeger. Eigentlich sollten in diesem Jahr 1150 Arbeitsplätze im rheinischen Revier wegfallen. Ein mögliches Vorziehen des Kohleausstiegs auf 2030 hält Krebber auch weiterhin für möglich.