Ökostrom-Geschäft wird aufgespalten : RWE verliert Vorzeigemanagerin Dotzenrath

Essen Die Chefin der Ökostromsparte geht auf eigenen Wunsch. Die Aufspaltung ihres Bereichs hätte sie zur Königin ohne Land gemacht. Mit der Ingenieurin verliert der Energiekonzern RWE eine selbstbewusste Managerin.

Hintergrund ist, dass der Essener Konzern den Bereich aufspaltet: Das globale Offshore-Windgeschäft, bei dem es um Milliarden-Investitionen geht, und das kleinteilige Onhore-Wind/Photovoltaik-Geschäft werden künftig in separaten Bereichen geführt und bekommen eigene Chefs. Dotzenrath wäre eine Königin ohne Land oder mit halbiertem Königreich geworden. Das machte die selbstbewusste Managerin, die an der RWTH Aachen Elektrotechnik studiert hatte und in Düsseldorf lebt, nicht mit. Ihr wurde Lust auf einen Vorstandsposten nachgesagt, den man ihr verwehrte. Nun bricht sie zu neuen Ufern auf.