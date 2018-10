RWE-Mitarbeiter demonstrieren für ihre Arbeitsplätze

Bergheim Das Thema Braunkohle spaltet die Region. Am Mittwoch demonstrierten Tausende für ihre Jobs.

Gerade um diese fürchten die Arbeitnehmer am Energiestandort in NRW und sind deshalb zu Tausenden zusammengekommen: Während die Polizei von rund 20.000 Demonstranten spricht, kommt die Gewerkschaft auf mehr als 30.000 Anwesende. Die Demonstration ist eine Reaktion auf den verhängten Rodungsstopp am Hambacher Forst. Diesen hatte das Oberverwaltungsgericht in Münster Anfang Oktober erlassen – da eine weitere Rodung bis zu einer abschließenden juristischen Klärung die Artenvielfalt irreversibel beeinträchtigen könne.