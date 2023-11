Konzern verdoppelt den Gewinn RWE hält an Kohleausstieg 2030 fest

Am Kohleausstieg 2030 für alle RWE-Kraftwerke, den Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Frage gestellt hatte, will der Konzern nicht rütteln: Es gebe eine Einigung mit Bund und Land, das Ganze sei auch gesetzlich fixiert, so Müller. „Jetzt kommt es darauf an, Netze und Erneuerbare Energien auszubauen, das ist die Voraussetzung für den Kohleausstieg 2030.“