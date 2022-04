Enkraft scheitert auf der Hauptversammlung : RWE-Aktionäre gegen Kohle-Abspaltung

Essen Der Investor Enkraft fordert die rasche Abspaltung von Tagebauen und Kraftwerken. Die RWE-Hauptversammlung lehnt das mit großer Mehrheit ab. Konzernchef Krebber verweist auf den grünen Umbau und die Versorgungssicherheit.

Früher waren RWE-Hauptversammlungen oft ein Spektakel: Kohlegegner demonstrierten vor und in der Grugahalle, Aktivisten versuchten, die Bühne zu stürmen. Wegen der Pandemie fand das Treffen am Donnerstag erneut virtuell statt – und verlief störungsfrei. In dieses Bild fügte sich der Auftritt von RWE-Chef Markus Krebber, der die Aktionäre – vor allem mit Blick auf den Krieg in der Ukraine – beruhigte: „Wir gehen weiter davon aus, dass sich die Risiken aus dem Ukraine-Krieg für RWE beherrschen lassen.“ Der Energiekonzern bereite sich auf alle Szenarien vor, auch auf eine Beendigung der Energielieferungen aus Russland.