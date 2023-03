Nach Aus der Nord Stream-Pipelines Warum Russland weiterhin kräftig Gas nach Europa liefert

Uniper und Eon waren beide an den Ostsee-Röhren beteiligt: Uniper an Nord Stream 2, Eon an Nord Stream 1. Sie haben ihre Beteiligung inzwischen (teilweise) abgeschrieben. „Die Bewertung unserer Minderheitsbeteiligung an der Nord Stream AG wurde zum 30. September 2022 auf 0,1 Milliarden Euro angepasst“, so der Eon-Sprecher. Die Beteiligung steht also noch mit 100 Millionen Euro in den Büchern. Eon sei aber „unverändert mittelbar mit seinem Minderheitsanteil an der Nord Stream AG beteiligt.“ Der deutsche Konzern ist als Ruhrgas-Erbe noch mit 15,5 Prozent an der Ostsee-Röhre beteiligt.