Studie der Stiftung Familienunternehmen : Russland, Türkei und China besonders attraktiv für Familienunternehmen

Düsseldorf Abgesehen von den Menschenrechten haben sich die Bedingungen in vielen Schwellenländern für Familienunternehmen verbessert. Das klingt zynisch, ist aber das Ergebnis einer neuen Studie.

Russland, China oder die Türkei gelten nicht als Hort von Demokratie und Menschenrechten, was auch die deutsche Politik immer wieder vor Herausforderungen stellt. Denn gleichzeitig zählen alle drei Länder zu wichtigsten Handelspartnern der Bundesrepublik und ihrer Unternehmen. Und die Wirtschaftsstandorte haben in den vergangenen Jahren sogar noch an Attraktivität gewonnen.

Wenig überraschend punktet Russland speziell mit dem Zugang zu Energie, während die Vertrauenswürdigkeit von Institutionen eher schlecht bewertet wurde. Gleichzeitig punktet das Land laut ZEW mit gut ausgebildeten Arbeitskräften. Auch die Rahmenbedingungen in China und der Türkei überzeugen aus Sicht von Familienunternehmen – autoritäre Regime und eine zunehmende Beschneidung persönlicher Freiheiten müssen also offenbar nicht zwangsläufig zu einer Verschlechterung unternehmerischer Rahmenbedingungen führen.

Die Entwicklung in diesen Ländern hat auch Auswirkungen auf Deutschland. „Die Konkurrenz der Schwellenländer für etablierte Standorte von Familienunternehmen wächst kontinuierlich“, heißt es in der Studie. „Das regulatorische Umfeld entwickelt sich in eine unternehmensfreundliche Richtung und zumeist ist die staatliche Kontrolle über Märkte rückläufig.“ Dies stehe in einem bemerkenswerten Kontrast zur stark steigenden Regulierungs- und Interventionsfreude der deutschen Wirtschaftspolitik.