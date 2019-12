Umweltschützer sind alarmiert : Russland nimmt schwimmendes Atomkraftwerk in Betrieb

Das schwimmende Atomkraftwerk Akademik Lomonossow am 28. Juni in einem Hafen in der Stadt Murmansk. Foto: dpa/Claudia Thaler

Pewek Im Nordosten Russlands hat das erste schwimmende Atomkraftwerk mit der Stromproduktion begonnen. Umweltschützer sind alarmiert - doch Russland plant eine ganze Flotte von schwimmenden Kraftwerken.

Die „Akademik Lomonossow“ sei in der Hafenstadt Pewek am äußersten Rand im Nordosten des Riesenreiches erfolgreich ans Netz gegangen, teilte der staatliche russische Atomkonzern Rosatom am Donnerstag mit. Dies sei ein „Meilenstein“ sowohl für Russland als auch für die Atomindustrie, hieß es. Als Symbol sei deshalb mit dem neu produzierten Strom die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt eingeschaltet worden.

Russland setzt anders als Deutschland verstärkt auf Atomenergie. Moskau investiert im großen Stil in neue Atomkraftwerke, auch in Ex-Sowjetrepubliken. Das Land will in Zukunft eine ganze Flotte an schwimmenden Atomkraftwerken bauen und die Konstruktion auch an andere Länder verkaufen.