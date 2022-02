Internationales Netzwerk : Russland droht das Swift-Aus

Düsseldorf Die Verbannung russischer Banken aus dem internationalen Zahlungsnetzwerk würde aber auch Deutschland treffen. Viele deutsche Unternehmen handeln in Russland; Zahlungsströme könnten versiegen.

Was ist Swift? Der Begriff ist die Abkürzung für „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“, das weltgrößte internationale Zahlungsnetzwerk. Eine Genossenschaft mit Sitz in Belgien, im Besitz von Banken und anderen Finanzdienstleistern, die über ein Telekommunikationsnetz Transaktionen zwischen Banken, Börsen, Brokern und anderen Finanzdienstleistern weiterleitet. Weltweit nutzen es mehr als 11.000 Banken in rund 210 Ländern. Das System weist jeder Bank einen Code zu, mit dem Zahlungsempfänger sehen können, ob die Bank im System drin ist oder nicht. Das ist der BIC, den man auch als Privatkunde von Auslandstransaktionen kennt.