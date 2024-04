Kleiner Jobmotor 51.000 Jobs in der NRW-Radbranche

Relativ am stärksten legte der Handel mit Zweirädern zu, was ohne Zweifel auch mit dem Boom bei Pedelecs zusammenhängt. Die Zahl der Arbeitsplätze bei Fahrradhändlern aller Größen legte um mehr als 40 Prozent auf 12.400 zu. Besonders erstaunlich ist das nicht, denn die Fahrradshops haben ihre Wertschöpfung in nur zehn Jahren im betrachteten Zeitraum fast verdoppelt auf 682 Millionen Euro. Pro Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kommt mittlerweile im Handel eine Wertschöpfung von 55.000 Euro im Jahr zusammen. Das ist nur möglich, weil beim Handel mit E-Bikes pro Stück in der Regel ein viel größerer Betrag beim Händler überbleibt als bei einfachen Tourenrädern.