Aktuelle Statistik Das sind die größten ausländischen Communities in NRW

Schaut man sich die Verteilung der Ausländerinnen und Ausländer auf die einzelnen Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen an, sieht man beispielsweise, dass in den Grenzregionen Heinsberg und Borken die Niederländer die größte ausländische Bevölkerungsgruppe stellen. In Kleve und Viersen, die ebenfalls Nachbarkreise der Niederlande sind, sieht das dagegen anders aus. Hier stellt jeweils Polen die größte ausländische Bevölkerungsgruppe, wie in 26 weiteren der 53 kreisfreien Städte und Kreise des Landes auch. In zehn weiteren Regionen stand Rumänien an erster Stelle, in neun weiteren Italien. In Duisburg bilden die Bulgaren die größte Ausländergruppe, in der Landeshauptstadt Düsseldorf die Griechen. In der Städteregion Aachen, die sowohl an die Niederlande als auch an Belgien grenzt, sind keineswegs Menschen aus diesen westlichen Nachbarländern die größte Ausländergruppe, sondern jene aus Rumänien.