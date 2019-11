Rund 1000 Jobs bedroht : Deutsche Thomas Cook steht vor der Zerschlagung

Rund 1000 Arbeitsplätze bei Thomas Cook sind in Deutschland bedroht. (Symbolfoto).

Berlin Bisher gibt es noch kein belastbares Angebot für die deutsche Gruppe als Ganzes. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter mit. Durch Verkäufe von Unternehmensteilen könnte nur die Hälfte der rund 2100 Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden.

Der insolvente Reiseveranstalter Thomas Cook Deutschland steht vor der Zerschlagung. Im laufenden Investorenprozess liege bisher noch kein belastbares Angebot für die deutsche Gruppe als Ganzes vor, teilte der vorläufige Insolvenzverwalter der Thomas Cook Touristik GmbH, Ottmar Hermann, am Montag mit. „In Folge dessen muss die Thomas Cook Touristik GmbH nun aus rechtlichen Gründen die Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs zum 1. Dezember 2019 vorbereiten.“

Es gebe allerdings Interessenten an Firmentöchtern, hieß es weiter. Den Angaben zufolge sind mehr als 1000 Stellen gefährdet: "Durch die angestrebten Verkäufe der Unternehmensteile der Thomas Cook-Gesellschaften wären in jedem Fall gut die Hälfte der aktuell rund 2100 Thomas Cook-Arbeitsplätze in Deutschland gesichert."