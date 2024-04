Mit 73 Projekten zur grünsten Industrieregion der Welt So will sich das Ruhrgebiet gegen den Klimawandel wappnen

Mit dem Papier legt der RVR laut eigener Aussage die deutschlandweit erste Strategie dieser Art vor. Sie beinhaltet 27 konkrete Handlungsziele und 73 Projekte, die zum Teil schon laufen. 250 Fachleute sollen an ihrer Erstellung mitgewirkt haben. Mit der Strategie soll es im größten Ballungsraum der Republik zum Beispiel gelingen, Städte besser an Hitze und Starkregen anzupassen. Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) betont, dass diese unvermeidbaren Folgen des Klimawandels das Ruhrgebiet schon jetzt und in Zukunft treffen werden. Von der Strategie würden Natur und Menschen gleichermaßen profitieren, sagt Krischer.