Deutlich stärkeres Plus als 2023 Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall legt kräftig zu

Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall will seinen Wachstumskurs in diesem Jahr deutlich beschleunigen. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 12 Prozent auf rund 7,1 Milliarden Euro und der Nettogewinn um neun Prozent auf 0,6 Milliarden Euro. Das Ziel, 2023 einen Umsatz von mindestens 7,4 Milliarden Euro einzufahren, wurde zwar verfehlt - ein Umstand, den das Unternehmen mit Projekten begründete, die sich in das laufende Jahr verschoben haben. 2024 peilt Rheinmetall nun aber ein Umsatzvolumen „in der Größenordnung von 10 Milliarden Euro“ an - das wäre ein deutlich stärkeres Plus als 2023.