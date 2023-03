Finanzbehörden Rückstau bei Grundsteuer-Einsprüchen

Die 187.000 Einsprüche machen etwas mehr als fünf Prozent der 3,4 Millionen Bescheide aus, die in NRW bislang verschickt worden sind. Abgegeben worden sind in Nordrhein-Westfalen bislang etwa fünf Millionen Erklärungen. Die Zahl stagniert derzeit nach Angaben aus dem Umfeld des Landesfinanzministeriums. Damit fehlt im bevölkerungsreichsten Bundesland immer noch etwas mehr als ein Viertel der Erklärungen, womit Nordrhein-Westfalen in der bundesweiten Statistik auf dem letzten Platz liegt. Die größte Quote schafft aktuell Hamburg mit einem Anteil von rund 90,5 Prozent.