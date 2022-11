Gescheiterte Klage Rückschlag für Wirecard-Aktionäre

Zu denen gehörte seinerzeit der damalige Vorstandsvorsitzende Markus Braun, gegen den in zwei Wochen in München der Prozess beginnt. Braun als einem von drei Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft bandenmäßiges Vorgehen, Untreue, Bilanzfälschung und Kursmanipulation vor. Der österreichische Manager, seit fast zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft, ist übrigens aus der Justizvollzugsanstalt in Augsburg nach München-Stadelheim verlegt worden. Und dann wäre da noch Brauns ehemaliger Vorstandskollege Jan Marsalek, der Mann, der seit Jahren nicht mehr gesichtet wurde. Auch in Russland hat man ihn schon vermutet, bestätigt worden ist auch das nie.