Abgeschaffter Ruhetag : Großes Aufatmen im Einzelhandel

Düsseldorf Der Branche bleibt ein Albtraum am Karsamstag erspart. Der Ruhetag härtte sie vor riesige logistische Hürden gestellt. Aber die Öffnungsperspektive fehlt den Unternehmen weiterhin.

Am Ende herrschte natürlich auch im Einzelhandel am Mittwoch großes Aufatmen, nachdem die Bundeskanzlerin die Rück­nahme der geplanten Osterruhe verkündet hatte. „Ein Signal der Vernunft“, nannte der Handelsverband Deutschland (HDE) die Entscheidung. Edeka-Chef Markus Mosa sprach von einer „kraftvollen und mutigen Entscheidung, die unseren vollen Respekt verdient“. Damit könne die Versorgung der Bevölkerung weiter gewährleistet werden.

Aus HDE-Sicht hätte die Schließung des Lebensmittelhandels am Gründonnerstag zu einem erhöhten Kundenandrang an den Tagen davor und danach geführt, vor allem am Karsamstag. Natürlich hätten die Menschen sich die Lebensmittel auch vorbestellen, im Supermarkt oder beim Discounter abholen oder sich direkt zu Hause beliefern lassen. Doch auch das wäre mit der logistischen Mehrbelastung kaum zu schaffen gewesen. „Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen und davor gewarnt, eine Zuspitzung der Kundenströme auf den Karsamstag zu provozieren“, sagte Peter Achten, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, unserer Redaktion. Einleuchtendes Beispiel für die drohenden Probleme: Wenn am Donnerstag keine Lieferanten mehr hätten kommen können, hätten Lebensmittel von Mittwoch bis Samstag, also noch einmal 24 Stunden länger, im Regal gelegen. Wer mag da noch daran denken, einen vermeintlich frischen Salat zu kaufen?