Rückkehr aus dem Urlaub : Wie sich Reisende auf das Coronavirus testen lassen können

Düsseldorf Kehren Urlauber nach Deutschland zurück, können sie sich kostenlos testen lassen. Haben sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht, ist ein Abstrich binnen 72 Stunden Pflicht. Eine Übersicht, wo ein Corona-Test möglich ist.

Flughafen Die großen Airports in NRW haben längst eigene Testzentren errichtet. In Düsseldorf, Köln/Bonn, Münster/Osnabrück und Dortmund können sich Fluggäste unmittelbar nach ihrer Ankunft testen lassen – allerdings nur, wenn sie in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben. „Die Proben gehen vier Mal am Tag direkt ins Labor“, sagt Frank Bergmann, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein. „Die Reisenden können in der Regel innerhalb von drei Tagen online checken, wie der Test ausgefallen ist.“ Auch am Flughafen in Weeze ist ein Covid-19-Test mittlerweile möglich.