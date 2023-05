Habecks Industriepreis-Pläne Minister gegen den Mittelstand

Robert Habeck hat die berechtigten Klagen der Industrie erhört, wonach die hohen Energiekosten die Produktion von Alu, Stahl und Chemikalien in Deutschland unattraktiv machen. Doch mit seinem Industriestrompreis bietet er die verkehrte Medizin. Sinnvoll wäre es, die Ursache des Leidens anzugehen: Die Energie ist so teuer, weil das Stromangebot wegen des Atom- und Kohleausstiegs sowie des lahmen Ökostromausbaus zu gering ist und die staatlichen Abgaben zu hoch sind. Statt das Übel an der Wurzel zu packen, setzt Habeck auf ein Mittel, das drei höchst gefährliche Nebenwirkungen hat.