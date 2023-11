Neue Energieinfrastruktur Habeck stellt neues 9700-Kilometer-Wasserstoffkernnetz vor

Dabei müssen nicht alle Leitungen neu gebaut werden. Das Kernnetz soll zu mehr als 60 Prozent aus umgestellten Leitungen bestehen, um bestehende Gasinfrastruktur künftig weiter zu nutzen. In der Endausbaustufe 2032 soll Deutschland damit 30 bis 50 Prozent seines Bedarfs an Wasserstoff selbst produzieren können. Im Umkehrschluss läuft das auf einen Wasserstoffimport von dann 50 bis 70 Prozent hinaus, der in Form von Ammoniak per Schiff oder über Pipelineverbindungen aus dem europäischen Ausland erfolgen soll. Auch wenn Deutschland Importland bleiben werde, werde man die Importabhängigkeit „deutlich verringern“, sagte Habeck. Im Moment werde Öl, Gas und Steinkohle zu nahezu 100 Prozent aus dem Ausland importiert. Das Wasserstoffkernnetz sei damit ein „Teilprojekt der Energiesouveränität“, so der Minister.