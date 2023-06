Kritik von Verbraucherschützern in NRW Blumenkohl für einen oder fünf Euro – Preisvergleiche lohnen sich aktuell mehr denn je

Wer günstig einkaufen will, muss zur rechten Zeit am rechten Ort sein: Kauft man zum Beispiel in Düsseldorf einen Liter Sonnenblumenöl, könnte der im einen Supermarkt 1,99 Euro kosten, im nächsten 6,12 Euro. Ähnlich ist es mit Spaghetti – je nach Einkaufsort und Marke liegt ihr Preis zwischen 1,58 Euro und 6,58 Euro pro Kilogramm. Und ein Blumenkohl geht je nach Geschäft für 0,99 Euro oder 4,99 Euro über die Ladentheke – ein Unterschied von 404 Prozent. Das hat die Verbraucherzentrale NRW bei ihrem Marktcheck in fünf großen Städten im bevölkerungsreichsten Bundesland herausgefunden.