121.000 Käufer allein in Düsseldorf : Riesenandrang auf 9-Euro-Ticket in NRW

Zur Fähre nach Norderney braucht es ab Düsseldorf nur fünf Stunden und neun Euro. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Düsseldorf/Köln Die NRW-Verkehrsverbünde rüsten sich für ein turbulentes Pfingsten auf attraktiven Strecken, nachdem ab dem 1. Juni das Discountticket für alle S-Bahnen, Busse und Regionalzüge startet. Gerade Fahrradfahrer müssen aber aufpassen, die Bahn sorgt vor an wichtigen Bahnhöfen. Worauf Reisende achten müssen.

Düsseldorf/Köln Die NRW-Bürger haben ein hohes Interesse am Neun-Euro-Ticket, mit dem sie ab Mittwoch dieser Woche jeweils für neun Euro Juni, Juli oder auch August unbegrenzt in S-Bahnen, Bussen oder Regionalzügen unterwegs sein können. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) berichtet, dass mehr als 200.000 Abos verkauft worden sind, in einem Verbreitungsgebiet von 3,5 Millionen Menschen. Nicht reingerechnet sind Abos, die über die Bahn verkauft worden sind, die bundesweit knapp drei Millionen Karten abgesetzt hat.

Auch der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) berichtet von einem hohen Andrang, die Rheinbahn in Düsseldorf alleine meldet 121.000 verkaufte Tickets, davon 85.000 für Juni. Bundesweit seien sieben Millionen Tickets abgesetzt worden, sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Wir erklären die wichtigsten Fakten zum 9-Euro-Ticket.

Preisvorteil Das Ticket kann sich für Bürger schon bei einmaliger Nutzung rechnen, alle weiteren Fahrten wären praktisch umsonst. Die Fahrt von Mönchengladbach nach Düsseldorf Hauptbahnhof kostet laut VRR-App 7,75 Euro auf der einfachen Strecke, hin- und zurück also 15,50 Euro, in der Preisstufe B kostet beim VRR eine einfache Fahrt 6,10 Euro, hin und zurück also 12,20 Euro.

Bahnhöfe Gerade an den Bahnhöfen Düsseldorf und Köln dürfte es Pfingsten voll werden, weil viele zehntausend Städtebesucher und Umsteiger unterwegs sein werden. An 17 der wichtigsten Bahnhöfe in NRW, darunter auch Duisburg, Bonn und Münster, werden zusätzlich eingesetzte Beschäftigte der Bahn Kunden über die nächsten Züge informieren und sie auf den Bahnsteigen verteilen, um das Einsteigen zu beschleunigen. Auch Frederik Ley, Chef von DB Regio in NRW, will mit anpacken: „Wir setzen alles in Bewegung, was wir haben und freuen uns auf viele Fahrgäste. Alles was rollen kann, rollt.“

Strecken/Fahräder Der Fahrgastverband Pro Bahn in NRW rechnet mit besonders vielen Passagieren auf der Rheinschiene Richtung Koblenz, Trier und Mainz, in das Sauerland aber auch auf vielen Strecken am Niederrhein. Ebenso wie die Bahn oder der VRR warnt Pro Bahn davor, Fahrräder mitzunehmen. „Weil die Züge sehr voll werden können, kann die Mitnahme von Fahrrädern nicht garantiert werden“, erklärt die Bahn. „Falls jemand mit Rollstuhl kommt oder eine Familie mit Kinderwagen, droht Fahradfahrern, dass sie den Zug sogar wieder verlassen müssen, um Platz zu schaffen“, sagt Lothar Ebbers, Sprecher von Pro Bahn in NRW. Vorsorglich stellt die Bahn zwei umgerüstete Busse im Sauerland ab, um Zweiradfahrer abholen zu können.

Woodstock-Effekt Bundesweit rechnet der Verband der Deutschen Verkehrsunternehmen (VDV) mit 30 Millionen Nutzern des 9-Euro-Abos. Denn auch alle ÖPNV-Abos von Pendlern oder Schülern werden automatisch 9-Euro-Tickets. Sie kosten nur noch neun Euro im Juni, Juli und August, doch sie gelten bundesweit in allen Straßenbahnen, S-Bahnen und in fast allen Regionalzügen. Der VDV mahnte Gelassenheit wegen des erwarteten Ansturms an. „Es ist ein regelrechtes Woodstock im Öffentlichen Nahverkehr“, sagte Hauptgeschäftsführer Oliver Wolff mit Blick auf das legendäre Hippie-Festival 1969. Bei einem Konzert stehe man auch eng gedrängt.



Ausnahmezüge Bei einigen Regionalzügen, die gleichzeitig ICs sind, war die Freigabe anfangs noch nicht vereinbart, aber am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass beipielsweise der IC 34 zwischen Dillenburg und Lethmathe freigegeben wird. Der Hintergrund ist, dass die Fernverkehrssparte diese wenigen Züge betreibt und nicht der entsprechende Ableger von DB Regio.

Pendler als neue Dauerkunden Die Verkehrsverbünde hoffen vorrangig, dass viele Bürger das neue Ticket nutzen, um im Sommer die Fahrt zur Arbeit auch einmal ohne Auto auszuprobieren. Dabei kann helfen, dass die S-Bahnen und Busse aktuell nur zu rund 80 Prozent ausgelastet sind. VRR-Vorstand Jose Luis Castrillo sagt: „Viele hunderttausend Kunden haben uns während Corona leider den Rücken gekehrt. Sie möchten wir gerne zurückgewinnen. Viele weitere Bürger könnten neu hinzustoßen und dann bleiben.“

Urlaubsreisen? Eine spannende Frage wird sein, ob die Bürger die günstige Möglichkeit nutzen werden, um auch weitere Fahrten zu machen statt nur Ausflüge. Nach Norddeich-Mole, wo Fähren unter anderen nach Norderney abfahren, braucht es fünf Stunden ab Düsseldorf, in Münster und Emden muss umgestiegen werden. Nach Hamburg kommt man mit zwei Zwischenstopps immerhin in fünfeinhalb Stunden, nach Berlin können mit drei Stopps immerhin neun Stunden fällig sein. Mehr als elf Stunden sind nach Oberstdorf einzuplanen.

Verkauf Der Verkauf der 9-Euro-Tickets geht auch nach Start der Aktion bis zum letzten Tag Ende August weiter. Der Erwerb ist per App beispielsweise des VRR oder der Rheinbahn möglich, wenn man zum Bezahlen seine persönlichen Daten eingibt, aber auch über Automaten und Vorverkaufsstellen. Die Tickets gelten immer für den jeweiligen Monat, nicht monatsübergreifend. Wer am 20. Juni ein Ticket kauft, kann es also bis zum 30. Juni nutzen, nicht bis zum 19. Juli.