Bundesfinanzhof : Richter kritisiert Rentenbesteuerung

München Egmont Kulosa äußert schwere verfassungsrechtliche Bedenken. Für die Opposition ist das ein gefundenes Fressen. Die FDP fordert ein schnelles Handeln der Bundesregierung.

(maxi) Mit seiner Kritik an der geltenden Reform der Rentenbesteuerung hat Egmont Kulosa, Richter am Bundesfinanzhof in München, eine Debatte um deren Verfassungsmäßigkeit ausgelöst. Der Jurist hatte sich recht drastisch in einem Kommentar für einen juristichen Fachdienst geäußert. Für die Opposition ein gefundenes Fressen. FDP-Vize Wolfgang Kubicki forderte im Gespräch mit der „Süddeutschen Zeitung“ bereits die Bundesregierung dazu auf, den Vorwurf der Verfassungswidrigkeit umverzüglich auszuräumen und dem Bundestags entsprechende Berechnungen vorzulegen.