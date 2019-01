Exporte eingebrochen: Rheinmetall droht Bundesregierung mit Klage wegen Rüstungs-Embargo

Düsseldorf Der Konzern droht der Bundesregierung wegen des Lieferstopps für Rüstungsgüter nach Saudi-Arabien offenbar mit einer Schadenersatz-Klage. Die Rüstungssparte trägt mehr als die Hälfte zum Umsatz des Düsseldorfer Konzerns bei.

Der Düsseldorfer Mischkonzern Rheinmetall gerät wegen seiner Rüstungsexporte erneut in die Schlagzeilen. Er will offenbar die Bundesregierung auf Schadenersatz verklagen, weil der von ihr verhängte Ausfuhrstopp von Rüstunsgütern nach Saudi-Arabien zu Umsatzausfällen bei dem börsennotierten Konzern führt. So kündigte Rheinmetall nach „Spiegel"-Informationen in einem Brief an das Bundeswirtschaftsministerium an, die Regierung bei einer Fortsetzung des Embargos wegen der eigenen Umsatzausfälle verklagen.