US-Kampfflugzeugs F-35A Rheinmetall will bei Kampfjet mit Lufthansa kooperieren

Bei der Fertigung und Wartung des US-Kampfflugzeugs F-35A will der Rüstungskonzern Rheinmetall einem Medienbericht zufolge mit der Lufthansa kooperieren. Der Düsseldorfer Konzern wolle mit der Airline und der bayerischen Firma ESG, die Sicherheitssysteme herstellt, zusammenarbeiten, berichtete „Business Insider“ am Dienstag unter Berufung auf Industriekreise. Die Kooperation solle am 19. September besiegelt werden. Bei Rheinmetall war zunächst niemand für eine Stellungnahme erreichbar. Lufthansa wollte den Bericht nicht kommentieren.