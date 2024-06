Rheinmetall-Chef zum BVB- und DEG-Sponsoring „Wir stehen zu unserer Verantwortung“

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall sieht sein Sponsoring von Borussia Dortmund und des Eishockeyklubs Düsseldorfer EG einerseits als Zeichen dafür, dass das Unternehmen in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, andererseits als Möglichkeit, für die Notwendigkeit einer höheren Verteidigungsbereitschaft zu werben. Das sagte Vorstandschef Armin Papperger am Mittwoch als Gast beim Unternehmertag Düsseldorf. „Ich hoffe, dass wir in Deutschland wieder mehr Kampfkraft haben.“