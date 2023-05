Größter ziviler Auftrag jenseits der Autosparte Rheinmetall steigt bei Wärmepumpengeschäft ein

Während der Rheinmetall-Konzern vorrangig wegen der massiv zunehmenden Aufträge für die Rüstungssparte Aufsehen erregt hat, setzt Vorstandschef Armin Papperger auch auf einen gezielten Ausbau des zivilen Geschäfte. Fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit erhielt der Düsseldorfer Dax-Konzern schon Ende 2022 den Auftrag, für mindestens 770 Millionen Euro in den nächsten Jahren stationäre „Kälte-Mittelverdichter“ an einen industriellen Partner zu liefern. Wie das „Handelsblatt“ nun berichtet, soll die Lieferung an den deutschen Mittelständer Viessmann gehen. Rheinmetall erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, keine Auskunft über den Partner des großen Geschäftes geben zu wollen. Sicher ist aber, dass Viessmann den Wärmepumpenmarkt als entscheidendes Wachstumssegment ansieht, der entsprechende Bereich soll ja inklusive des traditionellen Heizungsgeschäftes an den US-Konzern Carrier verkauft werden, um dann schneller wachsen zu können.