Rüstungsindustrie Rheinmetall entwickelt „Panther“-Panzer mit Ungarn

Zunächst einmal ist interessant, dass Ungarn Startpartner beim Panther ist. Papperger betont bei anderer Gelegenheit immer wieder, wie wichtig ihm eine Unterstützung der Ukraine ist, während Ungarn aktuell sogar EU-Finanzhilfen an die Ukraine blockierte. Gegenüber unserer Redaktion hatte Papperger im März angekündigt, den Panther eventuell auch in der Ukraine bauen zu lassen, was zu einer wütenden Reaktion von Russlands Spitzenpolitiker Dmitri Medwedew führte. Man werde die Fabrik eventuell bombardieren. Papperger meinte dagegen, ein Werk in der Ukraine könne mit Luftabwehr geschützt werden, bis zu 400 Panther könnten im Jahr in der Fabrik gebaut werden.