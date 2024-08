Düsseldorfer Rüstungskonzern Was der US-Zukauf Rheinmetall bringen kann

Rund 950 Millionen Dollar wollen sich die Düsseldorfer den Zukauf kosten lassen. Er soll für die Rheinländer ein maßgebliches Geschäft für die Zukunft in den Vereinigten Staaten von Amerika sein. Er soll ihnen nämlich helfen, milliardenschwere Aufträge der amerikanischen Regierung für neue Schützenpanzer sowie Militär-Lastwagen an Land zu ziehen. „Wir tätigen diese Investition, weil wir eine klare Strategie für Wachstum haben und die Vereinigten Staaten für uns ein bedeutender Kernmarkt in den kommenden Jahren sein werden“, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger. Die Übernahme beweise, dass Rheinmetall in den USA konsequent auf Erfolg setze und den Konzernanteil am großen Marktvolumen ausweiten wolle. „Alles spricht für diese Akquisition“, so Papperger. Loc Performance verfolge in den Vereinigten Staaten bereits heute ein nachhaltiges Geschäftsmodell mit einem robusten organischen Wachstum, verfüge über hochqualifizierte Arbeitskräfte und biete Rheinmetall „reichlich Kapazitätsreserven für die angestrebten Aufträge in den USA“, erklärte der Manager.