Rüstungsindustrie in NRW Börsenliebling Rheinmetall erhöht Kurs immer weiter

Eine zunehmend breite Zahl an Projekten und Aufträgen treibt die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall auf immer neue Höhen. Dabei hat wohl niemanden erstaunt, dass die Papiere des Unternehmens im ersten Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 ihren Wert annähernd verdoppelten. Dabei spielte auch die Ankündigung von Kanzler Olaf Scholz in seiner berühmten Zeitenwende-Rede vom 27. Februar 2022 eine große Rolle, dass der Bund ein 100 Milliarden Euro hohes Sondervermögen für die Aufrüstung der Bundeswehr schafft. Doch innerhalb des letzten Jahres ging es mit der Aktie von Rheinmetall um weitere 45 Prozent nach oben. Seit Anfang Oktober sprang der Kurs von 240 Euro auf nun 308 Euro hoch. „Wir erleben kriegerische Zeiten“, sagt der Duisburger Wirtschaftsprofessor Ferdinand Dudenhöffer, „so bitter es ist, aber es ist davon auszugehen, dass der Ukraine-Krieg sich noch länger hinzieht. Und es ist davon auszugehen, dass militärische Sicherheit in den nächsten Jahren in Europa und weltweit eine sehr große Rolle spielen werden, was natürlich Rheinmetall weitere Geschäfte bringt.“