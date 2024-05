Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall spielt weibliche Karte im Vorstand

Keine Kritik an der Unterstützung für die Ukraine äußerte der linksorientierte Dachverband Kritischer Aktionäre. Er kritisierte aber, dass der Konzern Munition oder anderes Rüstungsmaterial häufig auch außerhalb Deutschlands bauen lasse – zum Beispiel in Südafrika und zunehmend in Ungarn. Dies erhöhe das Risiko von Rüstungsexporten an Diktaturen in Krisenregionen. Papperger erklärte, rund 95 Prozent der Rüstungsgüter würden an Nato-Staaten und verbündete Länder gehen, wobei er die Ukraine ausdrücklich einbezog. Alle Rüstungsexporte würden mit der Bundesregierung abgestimmt, ebenso der Aufbau neuer Werke.