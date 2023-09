Kartellamt Rheinmetall darf nach Ukraine vorstoßen

Das Bundeskartellamt hat dem Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall erlaubt, ein Joint-Venture mit dem führenden Verteidigungskonzern der Ukraine aufzubauen. Das gab die Behörde am Donnerstag bekannt. Es hatte für großes Aufsehen gesorgt, als Rheinmetall-Chef Armin Papperger in einem Interview unserer Redaktion angekündigt hatte, in einem neuen Werk in der Ukraine Panzer bauen zu lassen, der russische Spitzenpolitiker Dmitri Medwedew hatte mit einer Bombardierung der Fabrik gedroht.