Trotz Rüstungsboom Rheinmetall-Kurs bricht nach langem Höhenflug ein

Hauptgrund für den Rückschlag von Rheinmetall an der Börse dürfte aber sein, dass die Aktie sich in den vergangenen Jahren so stark nach oben bewegt hat, dass eine zeitweise Korrektur fast zwangsweise war. „Anleger machen bei Rüstungsaktien Kasse“,schreibt die Agentur dpa-afx dazu. Denn in den vergangenen fünf Jahren stieg der Kurs um 480 Prozent. Allein seit dem Beginn des Ukraine-Krieges am 24. Februar 2022 lag das Plus bei knapp 300 Prozent, in den vergangenen zwölf Monaten verdoppelte sich der Konzernwert, weil viele Staaten höhere Rüstungsausgaben in den nächsten Jahren ankündigten.