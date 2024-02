Grundsteinlegung in Unterlüß Rheinmetall investiert 300 Millionen Euro in Munitionsfabrik

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall baut an seinem Hauptstandort Unterlüß in Niedersachsen eine neue Fabrik für Artilleriemunition auf. Ab 2025 sollen dort im Jahr bis zu 200.000 Stück der gängigen 155-Millimeter-Munition hergestellt werden. Zur Grundsteinlegung der neuen Fabrik wollen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (auch SPD) am Montag in den Ort nördlich von Hannover reisen. Rund 300 Millionen Euro sollen in das Projekt investiert werden. „Unser Ziel ist es, ab 2025 die Versorgungssicherheit für den Munitionsbedarf herzustellen“, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger dem „Spiegel“ „Wir müssen in Deutschland endlich unabhängiger werden bei der Produktion von Artilleriemunition.“