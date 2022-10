Beschwerdewelle „Spitze des Eisbergs“ : Post räumt Zustellprobleme im Rheinland ein

Bonn/Düsseldorf Immer öfter beschweren sich Bürger bei der Bundesnetzagentur, dass Briefe zu spät ankommen oder gar verschwinden – die Post gelobt Besserung.

Von Reinhard Kowalewsky

Bonn Die Deutsche Post hat bei der Zustellung von Briefen auch im Rheinland große Probleme. Das zeigt eine Zusammenstellung der Bundesnetzagentur für unsere Redaktion über Zustellgebiete in der Region und NRW. In den sieben Bezirken des Rheinlandes hagelten in den ersten neun Monaten des Jahres 1790 Beschwerden bei der Behörde rein, im ganzen Jahr 2021 waren es 1681. Auf das Jahr gerechnet ist eine Steigerung von mindestens 25 bis 30 Prozent zu erwarten, wobei die meisten Beschwerden sich auf die Briefzustellung der Post beziehen, aber auch Wettbewerber und das Paketgeschäft kommen vor. „Die Beschwerden über die Post sollten sinken, tatsächlich gehen sie hoch“, kritisiert Reinhard Houben, aus Köln kommender wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, „der Konzern muss besser werden.“

Dies sieht auch die Wirtschaft so. „Wir wissen um den Fachkräftemangel bei der Post“, sagt Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf. Probleme mit dem Zustellen von Sendungen seien für die Unternehmen trotzdem kein vorrangiges Thema gemessen an den steigenden Energiekosten und eigenen Schwierigkeiten, gute Leute zu finden.

Die Beschwerden sind „nur die Spitze des Eisberges“, sagt der Essener Logistikexperte Detlef Symanski. „Wenn Briefe deutlich zu spät ankommen oder verloren gehen, nehmen die Leute das in der Regel hin.“ Beschwerden bei der Netzagentur würden nur eingereicht, wenn es zu echten Schäden kommt wie dem Verlust von Eintrittskarten. „Selbst dann beschwert sich ja keineswegs jeder.“ Er rät dazu, zeitkritische Dinge besser mit einem Kurierdienst zu versenden statt als Brief oder Einschreiben: „Nur dann ist eine pünktliche Zustellung gesichert.“ Alternativ seien auch Pakete relativ sicher, weil deren Versandweg genau überwacht werde — die Kunden können ja oft digital nachverfolgen, wann eine Lieferung kommt.

Bundesweit gingen bei der Netzagentur zwischen Januar und Ende September 20.421 Beschwerden über die ganze Branche ein, rund ein Drittel mehr als die Vorjahreszahl in Höhe von 15.118. „Uns erreichen ungewöhnlich viele Beschwerden“,sagt Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur. Er würde auf eine „zügige Verbesserung der Lage“ drängen. Er schlug auch schon vor, dass seine Behörde bei Missständen Strafen verhängen darf gegen den gelben Giganten.

Bundesweit liegt Berlin vorne beim Zustellchaos, aber auch in NRW differieren die Werte stark: Auffällig viele Beschwerden gibt es in den Postleitzahlbezirken 50 (Köln) und 47 (Duisburg/Moers) mit jeweils 327 Stück in nur neun Monaten. Eine besonders starke Zunahme hat der Bezirk 42 bei Wuppertal, wo die Beschwerdeanzahl sich im Vergleich zu 2021 um mehr als 50 Prozent erhöhte. Relativ gut ist der Trend rund um Bonn, wo die Post ja auch ihre Zentrale hat: Im ganzen Jahr 2021 hagelten 257 Eingaben rein, dieses Jahr sind es bisher „erst“ 234.

Von den 44 „Anlassprüfungen“ der Netzagentur fand fast ein halbes Dutzend in NRW statt. Im September nahm die Behörde die Lage bei der Post in Krefeld und Münster unter die Lupe, im August waren Steinfurt und Erftstadt dran, im Januar der Wettbewerber Hermes in Mönchengladbach. Das Ergebnis war immer vergleichbar: Zu knappes Personal wurde eingeräumt, in Münster wurde eine Kontrolle aller Arbeitsplätze eingeleitet, Personal wurde ausgetauscht. Die Lage ist bundesweit so alarmierend, dass Nikola Hagleitner, Konzernvorstand mit Zuständigkeit für das deutsche Postgeschäft, intern angeordnet hat, dass Vorgesetzte stärker danach bewertet werden, dass sie ihre Leute halten als nur nach reinen Gewinnvorgaben. „Gute Personalführung ist dem Management immer wichtiger“, sagt ein Betriebsrat, „wer die Leute rausekelt, dem droht selbst der Rauswurf.“