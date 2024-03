Nur noch 14 Tage Warum Amazon die Fristen für Retouren verkürzt

Eine klare Begründung vom Konzern gibt es dafür nicht, nur so viel: Amazon passe sich mit der neuen Regelung dem an, was bei vielen Händlern üblich sei. Am 25. April soll es soweit sein. Betroffen sind dann vor allem Kameras, Filme, Videospiele, Musik, Bürobedarf und Elektronik-Waren. Genauere Angaben zur Rückgabefrist kann man jeweils bei den einzelnen Waren nachlesen. Die Geräte, die Amazon selbst herstelle, dürfe man wohl weiterhin 30 Tage nach dem Kauf zurückgeben, heißt es vom Unternehmen – genauso wie erneuerte Produkte und viele weitere Waren, die nicht unter die genannten Produktgruppen wie Kameras oder Elektronik-Geräte fallen.