Strafzahlungen Wirte gehen gegen Gäste vor, die nicht auftauchen

Eva Herrmann ist seit Jahrzehnten in der Gastronomie unterwegs und hat schon vieles erlebt. Dass Menschen, die einen Tisch im Restaurant gebucht haben und dann ohne Ankündigung nicht erscheinen, ist auch für die Direktorin des Düsseldorfer Hotels The Fritz nicht neu. Aber: „Die No-Show-Rate ist nach dem Ende der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich gestiegen“, sagt Herrmann. Um ein Mehrfaches, präzisiert sie auf Nachfrage. Zu beobachten unter anderem bei Messegästen, die womöglich gleich in mehreren Restaurants reservieren, aber logischerweise nur in einem zu Mittag oder zu Abend essen. Der Rest der Betreiber wartet vergeblich. Das gab es auch schon vor Corona, aber das Problem verschärft sich.