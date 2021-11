Finanzierung des Kapitalstocks unklar : Rentenkasse warnt vor Ampel-Plänen

Die Ampel will die Rentenversicherung um einen Kapitalstock ergänzen. Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Die Zeit für den geplanten Aufbau eines Kapitalstocks sei zu gering, sagte DRV-Chef Alexander Gunkel. Er warnte davor, hierfür Beitragsmittel einzusetzen. Zugleich forderte er eine Versicherungspflicht für Selbstständige.

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) ist enttäuscht von den Ankündigungen der Ampel-Sondierer zur Rentenpolitik: „Aus unserer Sicht lassen die Formulierungen im Sondierungspapier sehr viele Fragen offen“, sagte der DRV- Vorstandsvorsitzende Alexander Gunkel. Kritisch sieht er insbesondere den geplanten Aufbau eines Kapitalstocks, der die bisher im Umlageverfahren finanzierte Rentenversicherung ergänzen soll. Dieser Kapitalstock müsste mit „sehr erheblichen Summen“ gefüllt werden, wenn er das Rentenniveau und den Beitragssatz dauerhaft sichern soll, so Gunkel.

Enttäuscht zeigte sich Gunkel davon, dass die Ampel sich nicht klar zur Versicherungspflicht für Selbstständige bekennt: „Das Risiko, im Alter auf Leistungen der Grundsicherung angewiesen zu sein, ist bei Selbständigen fast doppelt so hoch wie bei Beschäftigten. Eine verpflichtende Altersvorsorge von Selbständigen, wie es sie in praktisch allen anderen europäischen Ländern gibt, sollte auch in Deutschland endlich verwirklicht werden.“ Die Formulierung im Ampel-Papier ist dagegen schwammig.