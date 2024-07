Warum viele das Juli-Plus erst so so spät bekommen Wie groß ist die Rentenlücke für Frauen und Männer?

Düsseldorf · Wer im Alter über die Runden kommen will, muss wissen, was ihn erwartet. Vor allem für Frauen tun sich Lücken auf. 173.000 nutzen bereits die digitale Renteninformation. So funktioniert sie.

13.07.2024 , 05:00 Uhr

Der Rentenatlas. Foto: grafik

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion