Kostenpflichtiger Inhalt: Regionale Unterschiede : Wo Männer und Frauen in Deutschland die meiste Rente bekommen

Rentner auf einer Parkbank. Foto: ZB/Frank May

Düsseldorf Der Rentenatlas gibt Auskunft über die Rentensituation in der Republik. Bei den Frauen liegt NRW nur im Mittelfeld. Bei Männern sieht das anders aus. Wer wissen will, was es künftig gibt, sollte seine Renteninformation lesen.