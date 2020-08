Renten und Pensionen : Für Beamte gibt es im Ruhestand das Dreifache

Auch in unsicheren Zeiten bisher immer sicher: Die gesetzliche Rente. Foto: dpa-tmn/Marijan Murat

Berlin Der Unterschied zwischen den Altersbezügen von Bundesbeamten und Rentnern ist im vergangenen Jahr noch größer geworden. Ein Angestellter in Vollzeit muss 53,3 Jahre lang arbeiten, um auf das Niveau der Beamten-Mindestversorgung zu kommen. Ein Papier aus dem Bundesinnenministerium enthält weitere neue Daten.

Das Ministerium verweist in dem Papier darauf, dass in den Rentenbeträgen auch Kleinstrenten enthalten seien, die häufig auf kurze Erwerbsbiografien zurückzuführen seien. Zudem würden die Rentendaten alle Berufsgruppen umfassen, während Bundesbeamte oft im höheren Dienst tätig sind. In einer früheren Antwort auf eine ähnliche Anfrage hatte das Ministerium außerdem darauf hingewiesen, dass Pensionen anders als Renten „seit jeher“ komplett versteuert werden müssten. Allerdings steigt wegen des Systems der nachgelagerten Besteuerung auch der steuerpflichtige Anteil der Rente: Er liegt 2020 für Neu-Rentner bereits bei 80 Prozent und soll 100 Prozent 2040 erreichen.