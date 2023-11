Insolvenzspekulationen Signa - der verschachtelte Konzern

Nachvollziehbar sind da oft nur die großen Deals – wie jener, der am Dienstag bekannt wurde. Da berichtete die österreichische Tageszeitung „Standard“ mit Berufung auf einen Handelsregisterauszug, Benko habe beim Landgericht Innsbruck beantragt, 11,5 Prozent der Unternehmensanteile an der „Familie Benko 2017 Zwei GmbH“ an die Eugster/Frismag AG und die AE Familienholding AG in Amriswil/Schweiz zu übertragen. Eine Anfrage unserer Redaktion beim Gericht bleibt bis zum Abend unbeantwortet. Der angebliche Käufer der Anteile ist ein Haushaltsgerätehersteller, der unter anderem Kaffeemaschinen für Miele, Melitta und Jura produziert. Was Handel und Immobilien angeht, also ein Branchenfremder – aber das ist der Krefelder Fressnapf-Chef Torsten Toeller beispielsweise auch, der bei Signa eingestiegen war.