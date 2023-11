Handelsimmobilien Rné Benko – Absturz des Superstars

Er ist weder Schuld an dem enormen Anstieg der Zinsen noch an den hohen Baukosten noch daran, dass wegen der verschlechterten Kreditkonditionen die Nachfrage nach Immobilien drastisch gesunken ist und daher die Häuser an Wert verloren haben. Aber je größer das Rad, das jemand gedreht hat, umso größer die Probleme. Und sie nehmen überhand, weil die Zuneigung der Geldgeber und die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank gleichermaßen geschwunden sind. Dass die Warenhauskette Galeria zweimal in die Insolvenz ging und Steuerzahler Hunderte Millionen Euro, die in die Rettung des Unternehmens flossen, nie wiedersehen werden, hat das Vertrauen zusätzlich zerstört.