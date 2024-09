Milliardengeschäft Rekordübernahme im Logistiksektor: Bahn verkauft DB Schenker

DB Schenker mit seinem Hauptsitz in Essen hat nach eigenen Angaben rund 72.700 Beschäftigte in mehr als 130 Ländern. „Wichtige Zentralfunktionen bleiben in Deutschland erhalten, darunter die IT in Essen“, heißt es in einer internen DSV-Präsentation, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es aber auch, dass mittelfristig 1.600 bis 1.900 Vollzeitstellen abgebaut werden sollen. Diese sollen vor allem in der Verwaltung wegfallen, während im operativen Bereich Arbeitsplätze erhalten und langfristig aufgebaut würden.