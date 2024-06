Vor dem Start der Urlaubssaison Welche Reiseversicherungen Sie brauchen – und welche nicht

Eine Reiserücktrittsversicherung kann man schon bei Buchung mit abschließen. Doch Bückmann rät dazu, nicht vorschnell zu handeln. „Wer bei der Reisebuchung oder kurz vor dem Abflug eilig ein Versicherungspaket anklickt, bekommt nicht immer das, was er braucht“, sagt sie. Eine Auslandsreisekrankenversicherung könne man in Ruhe auswählen und bis zum Tag der Abreise abschließen, so Bückmann. Gerade bei Reiseversicherungspaketen, die mehrere Leistungen kombinieren, raten die Experten dazu, genau hinzuschauen. Solche Pakete seien in der Buchung zwar bequem, sagt Opfermann. Er empfiehlt aber, auf Inhalt und Preis zu achten und nur die Leistungen zu nehmen, die man auch wirklich braucht.