Kommentar zu Scholz-Plänen : Steuerpolitik aus der Mottenkiste der SPD

Meinung Angesichts der Corona-Lasten will Finanzminister Olaf Scholz die Steuern für Gutverdiener erhöhen. Das politische Kalkül ist angesichts der SPD-Schwäche offensichtlich. Doch der Vorschlag geht in die falsche Richtung.

Gesundheitssystem, Kurzarbeit, Rettungsschirme – die Corona-Krise wird Deutschland Hunderte Milliarden Euro kosten. Dass Bundesfinanzminister Olaf Scholz sich Gedanken über die Finanzierung macht, ehrt ihn – sein Vorschlag allerdings nicht: Scholz will Spitzensteuersatz und „Reichensteuer“ anheben. Wer viel verdiene, solle einen „etwas höheren Beitrag“ leisten.

Sein politisches Kalkül ist klar: Seit SPD-Chefin Saskia Esken eine absurde Corona-Vermögensabgabe gefordert hat, ist er in der Pflicht, eine Alternative zur präsentieren. Zugleich versucht der Vizekanzler, ein wiederkehrendes Problem zu lösen: Die große Koalition macht ordentliche (Rettungs-)Politik – und nur die Union profitiert. In Umfragen ist sie auf 39 Prozent gestiegen, die SPD verharrt bei 16 Prozent – das ist für die Partei zutiefst frustrierend. Daher der Versuch, mit einem Griff in die sozialdemokratische Mottenkiste zu punkten.