Vermögen und Alterssicherung Immer reicher und immer ärmer

Seit dem Beginn der Corona-Pandemie konnte man glauben, den Deutschen ginge es insgesamt auch finanziell schlechter. Zwei Lockdowns, Unternehmensaufgaben, Kurzarbeit – vieles drückte aufs Portemonnaie. Doch während manche Unternehmen noch heute unter den ökonomischen Spätfolgen der Pandemie leiden, ist das Nettovermögen deutscher Privathaushalte zumindest bis 2021 noch gewachsen, und zwar binnen vier Jahren im Durchschnitt um etwa ein Drittel auf rund 316.000 Euro. Seit 2011 beträgt der Vermögenszuwachs rund 120.000 Euro, und das in Zeiten, in denen sichere und gleichzeitig attraktive Geldanlagen (also solche, die beispielsweise eine annehmbare feste Verzinsung bringen) zu großen Teilen Seltenheitswert hatten. Im Gegenteil, manche mussten sogar Strafzinsen zahlen.