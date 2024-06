NRW-Regionalzüge und S-Bahnen So viele Zugausfälle in NRW wie noch nie

Regionalzüge und S-Bahnen in NRW sind im Jahr 2023 noch einmal deutlich unzuverlässiger geworden. Das geht aus dem Qualitätsbericht des Schienenpersonalverkehrs (SPNV) in NRW für 2023 hervor, den das Kompetenzcenter Integraler Taktfahrplan (KC-ITF) jetzt fertiggestellt hat. Die Pünktlichkeit im SPNV erhöhte sich zwar gegenüber dem bisherigen Tiefstand von 77,9 Prozent aus dem Vorjahr auf 78,1 Prozent. Pünktlichkeit bedeutet dabei aber keine echte Pünktlichkeit, sondern maximal drei Minuten und 59 Sekunden Verspätung. Fast 22 Prozent der Züge haben also mindestens vier Minuten Verspätung – Werte, die in SPNV-Metropolen wie London, Paris und Tokio wohl undenkbar sind.